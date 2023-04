SAKAEO: In der Provinz Sakaeo im Osten des Landes ereignete sich am Sonntag (16. April 2023) eine Songkran-Tragödie, bei der eine Frau getötet und sieben Personen verletzt wurden, als ein Pick-up in ein Zelt am Straßenrand raste, in dessen Nähe Kinder mit Wasser spritzten.

Wie das thailändische Nachrichtenportal Daily News berichtet, ereignete sich der Unfall auf einer Landstraße, wo Kinder in der Nähe eines Rettungszeltes der Sawang Sa Kaeo Rescue Foundation mit Wasser spritzten.

Der 47-jährige Fahrer des Isuzu-Pick-ups verlor auf der nassen Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in das Zelt.

Bei dem tragischen Unfall wurde eine 36-jährige Frau aus Klong Hat getötet und sieben weitere Menschen verletzt, zwei davon schwer, darunter ein 11-jähriger Junge.

Der Unfall ereignete sich auf der Route 3395, der Straße von Klong Hat nach Wattananakhon.