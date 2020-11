Von: Redaktion DER FARANG | 24.11.20

LOPBURI: Während seiner Tournee in Zentralthailand spielte der britische Musiker Paul Barton vor einem unbändigen Publikum: Affen zogen an seinen Haaren und kletterten über sein Klavier.

Barton ist ein Rockstar für Hunderte von hungrigen wilden Affen. Er hofft, dass seine Musik sie beruhigen kann, zu einer Zeit, in der Thailands durch das Coronavirus verursachte Tourismus-Pause weniger Besucher bedeutet, die sie ernähren müssen, und weniger Mittel für ihr Wohlergehen. „Wir müssen uns bemühen, dafür zu sorgen, dass sie richtig essen. Und wenn sie richtig essen, werden sie ruhiger und nicht aggressiv sein", betonte der 59-Jährige, ein langjähriger Einwohner Thailands.

Barton hat an vier Veranstaltungsorten in Lopburi, einer Provinz, die für ihre plündernden Affen berühmt ist, gespielt, darunter in einem alten Hindu-Tempel, einem Eisenwarenladen und einem heruntergekommenen Kino. Barton bleibt konzentriert, während ein kleiner Makake die Klaviertasten auf und ab rennt, während andere auf seinen Notenblättern kauen, bevor man versucht, sie ihm zu entreißen. „Eine wunderbare Gelegenheit, die wilden Tiere zu sehen, wie sie einfach sie selbst sind", sagte der Brite aus Yorkshire in Nordengland. „Ich war überrascht, als ich auf dem Klavier spielte und feststellte, dass sie die Musik tatsächlich aßen, während ich sie spielte.“ Affen sind sein jüngstes Publikum, nachdem er mehr als ein Jahrzehnt lang Bach, Schubert, Chopin und Beethoven vor Elefanten in Ruhestandsheimen gespielt hat.