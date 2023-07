PHUKET: Die Zahl der Verkehrstoten auf Thailands größter Insel Phuket im Süden des Landes nimmt bedenklich zu, wie kürzlich bekannt wurde. Innerhalb von nur vier Monaten sind insgesamt 64 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, was im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Anstieg bedeutet.

Um dieser alarmierenden Entwicklung entgegenzuwirken, fand unter der Leitung des Vizegouverneurs von Phuket, Arnuparp Rodkhwan Yodrabam, ein Treffen zur Verkehrssicherheit statt. Dabei betonte Khun Arnuparp, dass die Anzahl der Verkehrstoten auf Phuket von Jahr zu Jahr weiter steigt.

Statistisch gesehen kommt es auf der Insel durchschnittlich zu 135 tödlichen Unfällen pro Jahr, was etwa 11 Todesfällen pro Monat entspricht. Allein von Januar bis April dieses Jahres wurden bereits 64 Opfer verzeichnet.

Verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres bedeutet dies eine erschreckende Steigerung um 45 Prozent. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, wird erwartet, dass die Zahl der Verkehrstoten in diesem Jahr die Marke von 200 überschreiten wird, warnte Khun Arnuparp.

Besonders tragisch ist, dass die Mehrheit der Verkehrstoten Motorradfahrer waren, die – weder Fahrer noch Soziuspassagier – Helme trugen. Unter den Opfern befanden sich auch ausländische Touristen, die sich Motorräder ausgeliehen hatten.

Um dieser gefährlichen Entwicklung entgegenzuwirken, setzt man verstärkt auf Präventionsmaßnahmen. Khun Arnuparp appellierte an die Verkehrsteilnehmer, Helme und Sicherheitsgurte zu benutzen, die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten, nüchtern zu fahren und an Fußgängerüberwegen langsam zu fahren oder anzuhalten. Nur so könne die Anzahl der Verkehrsunfälle und damit verbundenen Todesfälle reduziert werden, fügte Khun Arnuparp hinzu.