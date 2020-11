Thailands Premierminister Prayut Chan-o-Cha. Foto: The Nation

PHUKET: Der Fremdenverkehrsverband appellierte am Dienstag bei der Sitzung des Kabinetts auf der Ferieninsel an die Regierung, dringend Maßnahmen zu ergreifen, um den vom Tourismus abhängigen Arbeitnehmern zu helfen. Dazu gehöre der Transportsektor, der normalerweise Touristen in der Provinz befördere.

Covid-19 raube der lokalen Wirtschaft in diesem Jahr zwischen 200 und 300 Milliarden Baht. „In den letzten zehn Monaten verdiente Phuket nur 150 Milliarden Baht aus dem Tourismus, verglichen mit 470 Milliarden Baht im Jahr 2019", sagte der Präsident der Vereinigung, Phumikit Raktaengam.

Phuket sei bereit, ausländische Reisende willkommen zu heißen, da über 1.900 Zimmer in der Provinz für eine alternative staatliche Quarantäne zur Verfügung ständen - nach der Anzahl der Zimmer in Bangkok die zweitgrößte.

Der Präsident der Handelskammer von Phuket, Thanoosak Pungdet, unterstrich, Phuket und andere Andamanen-Provinzen brauchten mehr staatliche Unterstützung. Er drängte die Regierung, Konjunkturpakete aufzulegen und den MICE-Bereich (Meetings, Incentives, Konferenzen und Ausstellungen) in den Provinzen zu fördern. Lokale Unternehmer plädierten für Zinssenkungen bei Krediten sowie für zinsgünstige Darlehen der Bank von Thailand.

Die Handelskammer wünscht die Einrichtung eines speziellen Rettungsfonds, um den Tourismus und die Wirtschaft in den Andamanen-Provinzen über Wasser zu halten. Der Präsident schlug außerdem vor, die Eintrittsgebühr für Attraktionen und Nationalparks bis 2021 zu erlassen, um den Tourismus in den Provinzen zu fördern.