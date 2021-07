Sandbox-Touristen werden nach ihrer Ankunft am internationalen Flughafen Phuket von leitenden Beamten der zuständigen Behörden willkommen geheißen. Foto: Tourism Authority Of Thailand

PHUKET: Ein Mann aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der am Dienstag mit einer Reisegruppe auf der südlichen Inselprovinz ankam, hat sich mit Covid-19 infiziert, bestätigte Gouverneur Narong Woonciew am Mittwoch.

Er ist der erste Tourist mit dem Coronavirus, seit die Provinz am 1. Juli im Rahmen des Phuket Sandbox-Programms wieder für ausländische Urlauber geöffnet wurde. Nach Angaben des Gesundheitsamts der Provinz wurde dem Touristen bei seiner Ankunft am internationalen Flughafen am Dienstag ein Abstrich entnommen, bevor er in sein Hotel ging. Zwischen 22 und 23 Uhr wurde nach dem Test Covid-19 bestätigt.

Gesundheitsbeamte informierten sofort den Manager des Hotels und brachten den Urlauber zur Behandlung in ein Krankenhaus. Andere Touristen der gleichen Gruppe wurden in einem von der Provinz zur Verfügung gestellten Hotel für 14 Tage unter Quarantäne gestellt, um sie zu beobachten und auf Covid-19 zu testen.

Vom 1. bis 7. Juli trafen insgesamt 2.113 Touristen im Rahmen des Sandbox-Programms in Phuket ein, teilte der Gouverneur mit.