Von: Björn Jahner | 18.06.23

PHUKET: Thailands größte Insel Phuket gehört zu den fünf Bewerbern um die Ausrichtung der Expo 2028, über die am kommenden Mittwoch (21. Juni) durch eine Abstimmung der 146 Mitgliedsländer des Bureau of International Exposition (BIE) in Paris entschieden wird.

Thailand hatte sich im Juni letzten Jahres in Paris für Phuket als Austragungsort der Expo 2028 beworben und dabei die Eignung der südlichen Insel für die Veranstaltung unter dem Motto: „Die Zukunft des Lebens: Leben in Harmonie, gemeinsamer Wohlstand“ (Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity).

Die Fachausstellungen sollen eine Antwort auf eine bestimmte Herausforderung der Menschheit geben.

Die anderen vier Länder, die sich bewerben, sind die USA, Argentinien, Serbien, Spanien und Thailand.

Die USA haben Minnesota als Austragungsort für die Expo 2028 vorgeschlagen, die unter dem Motto „Gesunde Menschen, gesunder Planet: Wellness und Wohlbefinden für alle“ (Healthy People, Healthy Planet: Wellness and Well-Being for All) stattfinden soll. Die Stadt ist Sitz von mehr als 10 Fortune-500-Unternehmen aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Medizintechnik.

Fortune 500 ist eine Liste der US-amerikanischen Zeitschrift Fortune, die die 500 umsatzstärksten Unternehmen der Vereinigten Staaten pro Geschäftsjahr aufführt. Diese Firmen haben einen Anteil von zwei Dritteln am Bruttoinlandsprodukt der USA und erwirtschafteten 2018 einen Gesamtumsatz von 12,8 Billionen US-Dollar.

Spanien bewirbt sich mit Málaga als Austragungsort und hebt die Ziele der nachhaltigen Entwicklung der Stadt durch den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur auf einer Fläche von 250.000 Quadratmetern hervor.

Serbien hat vorgeschlagen, die Expo 2028 in Belgrad unter dem Motto „Spiel für die Menschlichkeit – Sport und Musik für alle“ (Play for Humanity – Sport and Music for All) auszurichten. Die Stadt plant den Bau eines brandneuen Sportkomplexes mit 52.000 Plätzen speziell für diese Veranstaltung.

Argentinien möchte die Expo 2028 in San Carlos de Bariloche ausrichten. Das Messemotto lautet „Natur + Technologie = nachhaltige Energie, eine lebensfähige Zukunft für die Menschheit“ (Nature + Technology = Sustainable Energy, A viable future for humanity).

Nach Angaben des BIE gehören zu den Auswahlkriterien für den Gastgeber der Expo 2028 internationale Beziehungen, die Rolle auf der internationalen Bühne bei wichtigen Themen, geopolitische Stärke, Geschäfts- und Wirtschaftsmöglichkeiten sowie die Unterstützung durch die Regierung und die lokalen Gemeinden.

Sollte Phuket den Zuschlag erhalten, wird die Fachmesse vom 20. März bis zum 17. Juni 2028 auf einem 141 Rai (22,56 Hektar) großen Gelände im Unterbezirk Mai Khao stattfinden und von der Regierung mit 4,18 Mrd. Baht unterstützt.

Das Budget soll für den Bau eines medizinischen Zentrums, eines internationalen Kongresszentrums und eines ökologischen Parks sowie für den Ausbau bestehender medizinischer Fachzentren und der Verkehrsinfrastruktur in der Provinz verwendet werden.

Die Regierung geht davon aus, dass die 90-tägige Messe rund 5 Millionen Besucher anziehen und Einnahmen in Höhe von etwa 50 Milliarden Baht generieren wird, was einen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt des Landes in Höhe von über 40 Milliarden Baht leisten und Arbeitsplätze für über 113.000 Menschen schaffen wird.