Von: Björn Jahner | 02.05.23

PHUKET: Am 30. Juni 2023 schließt mit Robinson Ocean Phuket nach 28 Jahren das älteste Kaufhaus der Inselprovinz in der Andamanensee.

Letzten Donnerstag (27. April 2023) postete das Kaufhaus auf seiner offiziellen Facebook-Seite: „Count down begins for Robinson Ocean Phuket, the oldest shopping mall in Phuket, with 28 years of service".

Der Beitrag stieß sowohl bei thailändischen als auch bei ausländischen Internetnutzern auf Interesse, die sich von dem Kaufhaus verabschiedeten und ihre Erinnerungen daran teilten.

Einer der Internetnutzer kommentierte: „Danke für all die guten Erinnerungen für die Menschen in Phuket.“

Das Robinson Ocean Phuket war ein Pionier und das erste Kaufhaus in Thailand, das einen gläsernen Aufzug hatte. Es beherbergte auch die erste Filiale von KFC in Phuket.

Da das Datum der Schließung näher rückt, bietet das Kaufhaus Sonderangebote für eine Vielzahl von Produkten an, die die Kunden sowohl vor Ort als auch online kaufen können.

Robinson Ocean Phuket, ein Joint Venture zwischen der Robinson Company und der Phuket Ocean Group, wurde am 12. Oktober 1995 im Stadtteil Mueang eröffnet.