Phuket will Covid-19-Pandemie zur Endemie herabstufen

PHUKET: Die Inselprovinz Phuket im Süden des Landes bietet sich als erste Region Thailands an, die Covid-19-Ausbreitung von einer Pandemie zu einer Endemie herabzustufen, obwohl die Zahl der Infektionen unter ausländischen Touristen weiter steigt.

„Phuket würde sich freuen, die erste Provinz zu sein, die diese Erklärung abgibt“, sagte der stellvertretende Gouverneur von Phuket Pichet Panapong am Sonntag der Presse. „Ich hoffe, dass dies dazu beitragen wird, die Sorgen über das Virus zu verringern und stattdessen den Fokus auf die wirtschaftliche Erholung zu lenken.“

Der Endemie-Status wird erteilt, wenn die Infektionsrate einer Provinz unter 10.000 neuer Fälle pro Tag liegt und die Sterblichkeitsrate 0,1 Prozent nicht übersteigt sowie mehr als 80 Prozent der gefährdeten Personen zwei Covid-19-Impfdosen erhalten haben, erklärte Khun Pichet unter Berufung auf den Nationalen Ausschuss für übertragbare Krankheiten. Er fügte hinzu, dass die Provinz die Regierung darüber hinaus bitten werde, die Quarantänezeit von zehn auf fünf Tage zu verkürzen.

In den ersten fünf Tagen müsse eine infizierte Person zu Hause, in einem Krankenhaus oder in einer Klinik unter Quarantäne gestellt werden, bevor sie ihr Leben für weitere fünf Tage unter strengen Covid-19-Präventionsmaßnahmen fortsetzen dürfe, um Probleme mit dem Arbeitsausfall zu lösen, erklärte er.

Der tägliche Bericht über die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen sollte gestrichen werden und sich stattdessen auf Berichte über mittelschwere bis schwere Fälle konzentrieren, erläuterte er. Khun Pichet betonte, dass Phuket sicher sei, da die Insel über ausreichende Ressourcen verfüge, um Einheimische und Besucher medizinisch zu versorgen.

Die Provinz hat zwischenzeitlich die Impfkampagne für Kleinkindern beschleunigt. Darüber hinaus hat die Provinzverwaltung mit einer Klinik zusammengearbeitet, die grundlegende Covid-19-Behandlungen und Beratung anbietet, während sie Favipiravir-Tabletten an Patienten mit leichten Symptomen verabreicht und Isolierungsmaßnahmen ergreift.

Die Infektionsrate unter Touristen sei jedoch nach wie vor ein großes Problem, da bis zu drei Prozent von ihnen infiziert seien, während 4 Prozent der Infektionen beim zweiten Test nachgewiesen wurden.

Am Samstag wurden auf Phuket 549 inländische Fälle registriert, davon 67 bei Personen, die mit über das „Sandbox“-Programm nach Thailand eingereist sind, sowie 49 im Rahmen des „Test & Go“-Einreisemodells.