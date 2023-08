Von: Björn Jahner | 02.08.23

PHUKET: Die Ferieninselprovinz Phuket arbeitet mit Hochdruck an einem ambitionierten Plan zur Entwicklung einer „New Economy“, die weniger von der Abhängigkeit vom Tourismus geprägt ist und somit ihre Überlebensfähigkeit stärken soll.

Der von stellvertretendem Gouverneur Amnuay Pinsuwan vorgestellte „10+ Säulen“-Plan umfasst eine breite Palette an Aspekten, die das wirtschaftliche Potenzial der Insel fördern sollen. Dazu gehören unter anderem die Gastronomie, der Bildungsbereich, die Stärkung des maritimen Reiseziels, die Förderung der Medizin und des Wellness-Sektors sowie die Unterstützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen.

Ebenfalls im Fokus stehen nachhaltiges Wirtschaften, Sport, Tourismus, Fischerei und die Förderung von MICE-Aktivitäten (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), die entscheidend zur Diversifizierung der Wirtschaft beitragen sollen.

Die einzelnen Säulen wurden auf Basis einer gründlichen Analyse des Entwicklungspotenzials der lokalen Wirtschaft konzipiert. Laut Khun Amnuay soll der Plan die verschiedenen Märkte miteinander verknüpfen und zugleich die Geschäftsbeziehungen zwischen den verschiedenen Branchen auf der Insel stärken.

Besonders hervorzuheben ist die jüngste Aufnahme Phukets in die Liste der sieben „MICE-Städte“ des Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB). Diese Anerkennung eröffnet der Provinz zahlreiche neue Möglichkeiten im Bereich der MICE-Aktivitäten.

Mit seinen bekannten Attraktionen und erstklassigen Einrichtungen bietet Phuket ideale Voraussetzungen, um als bevorzugtes Ziel für internationale Konferenzen und Veranstaltungen zu fungieren. Spezielle Ausstellungen, die sich auf Luxusgüter wie Yachten und Immobilien konzentrieren, könnten von der Provinz ausgerichtet werden und somit weitere MICE-Aktivitäten auf der Insel fördern.

Ein Sprecher des TCEB unterstrich die Bedeutung der Expo-Projekte für die Wirtschaftsförderung und betonte, dass die Vision des Potenzials der Provinzen in der südlichen Region als Expo-Gastgeber die Grundlage für viele dieser Projekte bildet. Um die Fähigkeit von Unternehmern zur Aufnahme globaler Expo-Veranstalter zu stärken, hat das TCEB einen speziellen Plan entwickelt, der auch Workshops für Unternehmer in Tourismusprovinzen wie Phuket, Trang und Surat Thani umfasst. Einer dieser Workshops, der am 22. und 23. August 2023 in Surat Thani stattfinden wird, widmet sich den Vorbereitungen für eine potenzielle Weltausstellung.

Die gezielte Entwicklung einer breitgefächerten „New Economy“ und die Förderung von MICE-Aktivitäten stellen somit bedeutende Schritte für Phuket dar, um seine wirtschaftliche Abhängigkeit vom Tourismus zu verringern und seine Position als führende MICE-Destination in der Welt zu festigen.