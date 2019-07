Von: Björn Jahner | 28.07.19

PHUKET: Erneut konnte Phuket eine Auszeichnung für sich verbuchen. In der Rangliste der besten Urlaubsziele der Welt des bekannten amerikanischen Nachrichtenmagazins „U.S. News & World Report“ belegte die beliebte Ferieninsel im Süden von Thailand den achten von insgesamt 30 Plätzen und in der Kategorie „Bestes Reiseziel in Asien“ Platz drei von 15. Die Reisejournalisten von „US News & World Report“ schwärmten von „reinem, weißen Strand, aquamarinfarbenem Wasser und Kalksteinfelsen“.

Für eine perfekte Aussicht empfahlen sie Patong Beach, die Phang-Nga-Bucht und das Kap Promthep (im Bild) aufzusuchen. Laut dem Nachrichtenmagazin seien die Besucher der Insel beindruckt über „Phukets farbenfrohe Schreine, Elefantenheiligtümer und den Laem-Hin-Pier mit seinen schwimmenden Restaurants, in denen frische Meeresfrüchte angeboten werden“. Verständlich, dass bei der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) die Freude über die Auszeichnung groß ist. TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn bewertete die gute Platzierung im Ranking als „eine willkommene Anerkennung dafür, dass Thailand Besuchern aus aller Welt unvergessliche Urlaubserlebnisse bietet“. Neben Phuket wurden auch andere thailändische Reiseziele in der Rangliste der besten Reiseziele in Asien aufgeführt: Der sechste Platz ging an Chiang Mai, der neunte an Bangkok und der zwölfte an den Railay Beach in der Provinz Krabi.