Phuket setzt auf ein Schnellbussystem

Von: Redaktion DER FARANG | 17.05.21

PHUKET: Die Provinzverwaltung verabschiedet sich vom geplanten teuren Straßenbahnsystem und will ein automatisches Schnellbussystem (ART) umsetzen. Es soll neun Monate früher fertiggestellt werden bei niedrigeren Ticketpreisen für Fahrgäste.

Laut Verkehrsminister Saksayam Chidchob haben sich die beteiligten Behörden auf zwei Optionen geeinigt: Bei der ersten Option würde das neue Bussystem vor dem Bau der Schnellstraße Kathu-Patong errichtet und 2026 bzw. 2028 fertiggestellt werden. Während des Baus würde es starke Auswirkungen auf den Verkehrsfluss der Insel geben. Die zweite Option ist, die Schnellstraße wie geplant zu bauen, und anschließend das Busprojekt zu realisieren. Diese Option würde die Auswirkungen auf den Verkehrsfluss verringern.

Die Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) als Bauherrin des Schnellbussystems hat die Gemeinde Phuket und das Department of Rural Roads um Erlaubnis gebeten, Teile ihrer Straßen für den Bau des Nahverkehrssystems zu nutzen. Der Minister wies die MRTA an, die Kosten und die Bauzeit des Projekts durch den Einsatz neuer Technologien weiter zu reduzieren, auch, um die Fahrpreise billiger zu machen.