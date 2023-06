Von: Björn Jahner | 22.06.23

PHUKET: Nachdem die Bewerbung um die Ausrichtung der Expo 2028 gescheitert ist, wird sich Thailands größte Insel nun darauf konzentrieren, sich als internationales medizinisches Zentrum zu positionieren, teilte Regierungssprecher Anucha Burapachaisri am Mittwoch (21. Juni 2023) mit.

Thailand hatte sich im Juni letzten Jahres in Paris für die Ausrichtung der Expo unter dem Motto „Future of Life“ hervorgehoben: „Leben in Harmonie, gemeinsamer Wohlstand“.

Phuket hat die erste Abstimmungsrunde bestanden und 16 Stimmen erhalten, weit mehr als Argentinien, das nur 8 Stimmen erhielt.

Thailands Hoffnungen wurden jedoch in der zweiten Runde enttäuscht, als es nur 15 Stimmen erhielt und damit hinter den Konkurrenten USA (21), Spanien (48) und Serbien (69) zurückblieb.

In der entscheidenden Runde erhielt Serbien 81 Stimmen gegenüber 70 Stimmen aus Spanien, womit Belgrad das Recht erhielt, die Ausstellung auszurichten.

Jhun Anucha sagte, dass der geschäftsführende Premierminister Prayut Chan-o-cha den beteiligten Agenturen für die Förderung von Phuket dankbar sei, auch wenn sie die Messe nicht ausrichten können.

„Obwohl Phuket in der zweiten Runde ausgeschieden ist, hat der Premierminister die Zusammenarbeit verschiedener Sektoren beobachtet“, betonte er.

Er bekräftigte, dass Phuket seine langfristigen Entwicklungspläne in Richtung Nachhaltigkeit fortsetzen wird, wie z. B. den Ausbau der Infrastruktur und eine solide Wirtschaftsstruktur.

Der stellvertretende Gouverneur von Phuket, Amnuay Pinsuwan, sagte gegenüber der Presse, dass die Inselprovinz sich weiterhin auf Projekte im Zusammenhang mit der Expo konzentrieren werde, insbesondere auf die Umwandlung des geplanten Veranstaltungsortes im Unterbezirk Mai Khao in ein internationales Gesundheitszentrum für Thais und Ausländer.

Rewat Areerob, Präsident der Phuket Provincial Administration Organisation, kündigte diesbezüglich an, dass die Organisation mit 18 lokalen Partnern Projekte zur Förderung der Wirtschaft und des Tourismus diskutieren wird.