PHUKET: Bei zwei Kindern aus Myanmar, die in der Vorwoche mit ihren Eltern über das Sandbox-Modell nach Phuket flogen, wurde bei ihrem zweiten Test Covid-19 festgestellt.

Die Erwachsenen der zwei Familien mit insgesamt sieben Personen waren vollständig geimpft, nicht aber die acht und neun Jahre alten Kinder. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht, die anderen fünf Mitglieder der beiden Familien mussten 14 Tage zur Beobachtung in eine lokale Quarantäneeinrichtung. Bereits in der Vorwoche war bei einem Mann aus den Vereinigten Arabischen Emiraten das Coronavirus diagnostiziert worden. Auch er war über das Sandbox-Programm nach Phuket geflogen.

Laut dem Phuket Communicable Disease Control Committee wurden auf der Ferieninsel inzwischen sowohl die Beta- als auch die hochansteckende Delta-Variante von Covid-19 entdeckt. Um eine Ausbreitung des Coronavirus in Phuket einzudämmen, hat der Gouverneur die Schulen wegen der Infektionsgefahr für 14 Tage geschlossen.