Von: Björn Jahner | 04.06.23

PHUKET: In den ersten fünf Monaten dieses Jahres begrüßte Phuket in der Andamanensee im Süden Thailands über 6 Millionen internationale Touristen, wobei Russen die größte Besuchergruppe bildeten. Laut dem Direktor des Phuket-Büros der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT), Lertchai Wangtrakuldee, bescherten diese Touristen dem lokalen Handel mindestens 196 Milliarden Baht an Einnahmen.

Mit Beginn der Regenzeit wird die Zahl der internationalen Besucher voraussichtlich leicht zurückgehen. Die TAT prognostiziert in diesem Zusammenhang einen Rückgang der Touristenzahlen aus Europa, Skandinavien und Amerika während der Nebensaison. Jedoch erwartet man eine Zunahme von Besuchern aus Kurzstreckenzielen wie Indien, dem Nahen Osten und Taiwan. Darüber hinaus sollen mehr regionale Flüge von Taiwan und Vietnam nach Phuket angeboten werden.

Besonders die Zahl der kasachischen Touristen steigt nach Aussage der TAT, da Fluggesellschaften wie Air Astana Direktflüge von Almaty, der Hauptstadt Kasachstans, nach Phuket anbieten. Die TAT wird zusammen mit Hotels, Reiseveranstaltern und anderen Unternehmen des Gastgewerbes Roadshows in Kasachstan veranstalten, um noch mehr Touristen auf die Thailands „Perle der Andamanensee“ zu locken.

Phuket rechnet in diesem Jahr mit insgesamt 12 Millionen Touristen, im Vergleich zu 9,2 Millionen im Vorjahr. Mit abwechslungsreichen Werbekampagnen will das TAT-Büro in Phuket dieses ehrgeizige Ziel erreichen.

Zusätzlich wird Phuket in der Nebensaison mehrere internationale Wassersportveranstaltungen ausrichten.

Touristen sollten jedoch unbedingt den Sicherheitsvorkehrungen an den Stränden der Insel Folge leisten, da erst kürzlich wieder ein ausländischer Tourist am Kata Beach ertrunken ist, nachdem er die Sicherheitsflaggen ignorierte und in der rauen See geschwommen war.