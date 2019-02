Von: Redaktion DER FARANG | 25.02.19

PHUKET: Die Stadtverwaltung hat die Bürger erneut zum Wassersparen aufgerufen. Wasserwerk und Stadt vermuten, dass die derzeitigen knappen Reserven in der Trockenzeit nicht ausreichen. Deshalb hat die Verwaltung eine Bekanntmachung veröffentlicht. Darin heißt es:

• Wir bitten die Menschen, während der gesamten Trockenzeit Wasser zu sparen. • Verwenden Sie Wasser sparsam und bewahren Sie das Wasser in einem Behälter auf, wenn die Wasserdruck zu schwach wird oder zum Stillstand kommt. • Die Wasserversorgungsabteilung der Stadt Phuket muss den Wasserdruck von 10 bis 17 Uhr und von 22 bis 5 Uhr in den Unterbezirken Tald Nua und Talad Yai reduzieren. In Gegenden, die sich weit entfernt von Stromversorgungspunkten befinden, oder in höheren Lagen kann der Wasserdruck schwach sein oder der Wasserfluss unterbrochen werden. • Überprüfen Sie die Leitungen in Ihrem Haus, um sicherzustellen, dass kein Wasser verschwendet wird oder ausläuft. • Wenn Sie undichte oder defekte Rohre finden, informieren Sie die Wasserversorgungsabteilung der Stadt Phuket unter der Telefonnummer 076-211130 (24 Stunden). • Die Stadtgemeinde Phuket erwartet von allen Menschen Kooperation, um Wasser zu sparen, damit später genug Wasser zur Verfügung steht. Phukets Bürgermeisterin Somjai Suwansupana gibt zu, dass die Wasserreserven für diese Jahreszeit niedriger sind als üblich, appelliert jedoch an die Bewohner, nicht in Panik zu verfallen. Wer Probleme mit der Wasserversorgung hat, kann folgende Rufnummern wählen: Hotline der Abteilung für Katastrophenschutz und Schadensminderung – 199, Stadt Phuket – 076.211.111, Hotline der Stadt Phuket – 1132 oder Phuket Water Authority - 076.319.173, 082.790.1634.