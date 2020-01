Von: Björn Jahner | 08.01.20

PHUKET: Zum Höhepunkt der touristischen Hochsaison findet in der Royal Phuket Marina vom 9. bis 12. Januar die fünfte Edition der Thailand Yacht Show statt. Die Messe wurde vor fünf Jahren das erste Mal in der Ao Po Grand Marina ausgerichtet, bevor sie vor drei Jahren mit der Phuket Yacht Show fusionierte.

Die Thailand Yacht Show ist eine wichtige Marketingplattform und ein Einkommensgenerator für die lokale Marineindustrie. Zudem positioniert sie Thailand, insbesondere Phuket, als führende asiatische Destination im globalen Yacht-Tourismus.

Die Messe wird die Marina auch in diesem Jahr wieder in eine geschäftige Drehscheibe für all das verwandeln, was mit Luxus zu tun hat. Sie zielt auch darauf ab, Phuket als Asiens führende Kreuzfahrtdestination zu vermarkten und als ein maritimes Paradies für private Yacht-Besitzer.

Luxusyachten aller führenden Anbieter

Präsentiert wird eine erstklassige Auswahl an Luxusyachten aller führenden Anbieter der Region und den größten Bootsbauern der Welt, einschließlich mehrerer Premieren. Das Ausstellungsprogramm umfasst alle bekannten Yacht-Marken wie San Lorenzo, Monte Carlo Yachts, Fairline Yachts, Benneteau, Lagoon Catamarans und Aquila Power Catamarans; Charteragenturen, Immobilienentwickler aus dem Luxussegment und prestigeträchtige Marken der Automobil-, Gastronomie- und Lebensmittelindustrie. Mit Multihull Solutions ist zudem einer von Thailands führenden Händlern für Segel- und Motorkatamaranen unter den Ausstellern. Die Besucher dürfen sich zudem auf Asien- und Weltpremieren von NEEL Trimarans bzw. Asia Catamarans freuen.

Öffnungszeiten:

Donnerstag, 09. Januar 2020, von 11.00 –19.00 Uhr

Freitag, 10. Januar 2020, von 11.00–19 Uhr

Samstag, 11. Januar 2020, von 11.00–19.00 Uhr

Sonntag, 12. Januar, von 11.00–18.00 Uhr

Thailand Yacht Show, 9. bis 12. Januar 2020, Royal Phuket Marina, 68 Thepkassatri Road, Koh Kaew. Standort auf Google Maps. Weitere Infos auf der Webseite der Thailand Yacht Show.