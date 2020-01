Phuket plant dritte Müllverbrennungsanlage

Von: Björn Jahner | 25.01.20

Etwa 70.000 Tonnen Müll lagern bereits auf einer Deponie in Saphan Hin. Auf die Dauer nur eine Zwischenlösung. Foto The Thaiger

THAILAND: Die Kommunalverwaltung Phuket ersucht das Kabinett um Genehmigung des Baus einer dritten Müllverbrennungsanlage im Mangrovengebiet in Saphan Hin, um dem gestiegenen Müllaufkommen auf der Urlaubs­insel im Süden des Landes Rechnung zu tragen.

Bislang erfolgt die Müllentsorgung in Phuket in zwei Verbrennungsanlagen in einem anderen Teil von Saphan Hin, die zusammen eine Kapazität von 950 Tonnen pro Tag haben. Jedoch fallen derzeit bereits täglich etwa 970 Tonnen Müll an, die entsorgt werden müssen. Als Zwischenlösung wird der Überschuss derzeit zu einer 100 Rai großen Mülldeponie gebracht, wo schon jetzt etwa 70.000 Tonnen Müll lagern. Da Schätzungen zufolge das Abfallaufkommen jährlich um 7 Prozent steigen wird, plädiert die Kommunalverwaltung für den Bau einer neuen Verbrennungsanlage mit einer Kapazität von 600 Tonnen Müll pro Tag.

Die King Mongkut's University of Technology North Bangkok wurde mit der Durchführung einer Machbarkeits- und Umweltverträglichkeitsstudie beauftragt, die Mitte dieses Jahres abgeschlossen sein soll. Es wird erwartet, dass das Projekt drei Jahre nach seiner Genehmigung durch das Kabinett fertiggestellt wird. Phuket-City würde dann in der Lage sein, fast 1.600 Tonnen Müll pro Tag zu verbrennen.