Von: Redaktion DER FARANG | 31.05.20

PHUKET: Mit der dritten Lockerungsphase der Beschränkungen in der Corona-Krise will Phuket am Montag seinen Flughafen und die Seehäfen öffnen.

Laut dem Gouverneur von Phuket, Pakkapong Thaweepat, hat die Provinzverwaltung bei der zivilen Luftfahrtbehörde die Wiedereröffnung des Internationalen Flughafens für Inlandsflüge beantragt. Der Flughafen wurde am 3. April geschlossen. Zudem wird ab Montag der Seeverkehr an 24 Piers der Insel wieder aufgenommen.

Die Sarasin-Brücke, das Landtor zur Ferieninsel bei Tha Chatchai, wird ebenfalls für Besucher geöffnet. Es bleiben jedoch einige Einschränkungen in Kraft. Besucher aus Bangkok, Nonthaburi, Narathiwat und aus Provinzen, in denen in den vergangenen 28 Tagen neue Covid-19-Infektionen gemeldet wurden, müssen eine 14-tägige Hausquarantäne einhalten, es sei denn, der Besucher bleibt weniger als drei Tage in Phuket.