PHUKET: Die Inselprovinz Phuket bereitet sich auf eine Lockerung der Einreisebestimmungen für Inlandstouristen vor.

Ab dem 16. Oktober 2021 müssen inländische Besucher keinen Covid-19-Test (RT-PCR) mehr durchführen, wenn Sie bereits vollständig geimpft sind oder sich innerhalb von 90 Tagen von einer Covid-19-Erkrankung erholt haben. Weitere Einzelheiten sollen in Kürze bekanntgegeben werden.

Auch Koh Samui im südlichen Golf von Thailand in der Provinz Surat Thani hat am Montag angekündigt, dass vollständig gegen Covid-19-geimpfte Inlandstouristen oder Besucher aus dem Inland, die sich innerhalb von 90 Tagen von einer Covid-19-Infektion erholt haben, ab dem 15. Oktober 2021 keinen RT-PCR-Test mehr durchführen müssen, wenn sie die „Kokosnussinsel“ besuchen möchte. Ausgenommen von der Lockerung sind Kinder unter sechs Jahren in Begleitung ihrer Eltern.

Beide Inseln erhoffen sich, mit der Lockerung der Einreisebestimmung mehr Inlandstouristen anzuölocken. Weitere Einzelheiten sollen in Kürze bekanntgegeben werden.