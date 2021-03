Von: Redaktion DER FARANG | 15.03.21

PHUKET: Behörden haben Anwohner in der Nähe des Piers Ao Chalong gewarnt, dass dort am Samstag und Sonntag mehrfach ein zwei Meter langes Krokodil gesichtet wurde.

Am Sonntag waren ein ausländischer Segler und seine thailändische Frau schockiert, als sie das Krokodil für zwei bis drei Minuten an ihrem Schiff auftauchen sahen. Sie segelten zum „Krai-Thong"-Team hinüber, das seine Fangnetze einen Kilometer von der ursprünglichen Sichtung entfernt neu aussetzte. Dasselbe Tier wurde vermutlich bereits vor einer Woche in der Nähe der Koh Lone gesehen.

„Wir raten den Betreibern von Booten und der Öffentlichkeit, besondere Vorsicht walten zu lassen, wenn sie den Bereich des Piers betreten", sagte Natchaphong Pranit, stellvertretender Direktor des Phuket Port Authority Office. „Wenn Sie das Krokodil sehen oder Informationen über das Reptil haben, wenden Sie sich bitte an die Hotline 1199 oder Tel. 076-391-174."

Der Anleger Ao Chalong ist Phukets Hauptanlegeplatz für Boote und liegt an der Chalong Bay, der größten Bucht der Provinz, etwa 10 km südlich von Phukets Stadtzentrum. Hier können Touristen Boote chartern, um kleine Inseln für Tauch- und Schnorchelausflüge aufzusuchen.