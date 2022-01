PHUKET: Die Polizei möchte Inlandstouristen daran erinnern, die mit dem eigenen Fahrzeug das Eiland ansteuern, dass sie für die Einreise in die Inselprovinz ein Impfzertifikat benötigen, aus dem hervorgeht, dass sie vollständig gegen Covid-19 geimpft sind oder aber ein negatives Covid-19-Testergebnis (ATK), das nicht älter ist als 72 Stunden vor Ankunft.

Anderenfalls werden sie abgewiesen, warnt die Polizei und weist darauf hin, dass derzeit täglich bis zu 500 Autofahrern an den Kontrollstellen die Weiterfahrt nach Phuket verwehrt wird, da sie den Beamten nicht die erforderlichen Dokumente vorlegen können.



Entgegen Berichten in sozialen Netzwerken, dass die Covid-19-Kontrollen an den Zugängen zur Inselprovinz lockerer sind, als die Behörden verkünden, betont der zuständige Polizeichef von Tha Chatchai, dass die Beamten die strikte Regel befolgen: Keine Impfung, kein negatives Testergebnis, keine Einreise.



Die Polizei weist jedoch darauf hin, dass für Reisende auf dem Landweg, die weder vollständig geimpft sind, noch ein negatives Testergebnis vorlegen können, kurz vor den Kontrollstellen Covid-19-Teststationen der Regierung eingerichtet wurden, an denen sie einen Schnelltest (ATK) durchführen können. Wenn das Testergebnis negativ ist, wird ihnen die Weiterfahrt über die Sarasin-Brücke nach Phuket gestattet.



Obwohl die Einreiseregelung bereits seit Oktober letzten Jahres in Kraft ist und in den letzten Monaten viele Menschen an den Kontrollstellen abgewiesen wurden, verzeichnen die Beamten einen ungebremsten Anstieg an Reisenden, die völlig unvorbereitet auf dem Landweg nach Phuket einreisen möchten – zu Lasten derer, die über alle Dokumente verfügen, aber dennoch unnötig lange vor den Kontrollstellen warten müssen, weil sich der Verkehr staut, so die Polizei.