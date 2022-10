Von: Björn Jahner | 29.10.22

Foto: The Nation

PHUKET: Führende Vertreter von 15 Tourismusverbänden in Phuket forderten Premierminister Prayut Chan-o-cha zur „dringenden“ Reparatur von zwei wichtigen Straßen auf.

In dem Brief heißt es, dass der Taifun Nesat, der letzte Woche über die Inselprovinz hinweggefegt ist, die meisten Gebiete überflutet und die Straße 4028 im Bezirk Kathu schwer beschädigt hat.

Durch Bodensenkungen wurde auch ein Abschnitt des Highway 4029 beschädigt, der das belebte Touristengebiet Patong mit dem Stadtzentrum von Phuket und dem internationalen Flughafen verbindet. Durch die Schäden ist die Straße seit dem 19. Oktober unpassierbar, heißt es in dem Schreiben.

Etwa 18.000 Menschen nutzen diese Straße täglich, und die Behinderung schadet den Tourismusunternehmen in der Gegend von Patong und beeinträchtigt das Vertrauen in den Tourismussektor von Phuket, heißt es in dem Schreiben weiter.

Es gibt zwar zwei alternative Straßen, aber sie sind viel kleiner und führen durch hügeliges Gebiet, was die Fahrt erschwert.

Die Fahrt vom Stadtzentrum Phukets nach Patong dauert nun 90 Minuten und vom Flughafen mindestens zwei Stunden, also fast doppelt so lange wie früher.

In dem Schreiben heißt es, dass die Autobahn schnell repariert werden sollte, um die durch die Überschwemmungen und Straßenschäden verursachten Zimmerstornierungen auszugleichen.

Die Wirtschaftsverbände warnten außerdem, dass eine Verzögerung der Reparatur das Vertrauen in den Tourismus auf Phuket untergraben würde, was sich direkt negativ auf die Unternehmen in Patong und die Wirtschaft der Provinz insgesamt auswirken würde.

„Wir bitten Ihre Exzellenz zu erwägen, die zuständigen Behörden anzuweisen, die Reparatur des Highway 4029 zu beschleunigen, damit er so bald wie möglich wieder benutzt werden kann“, heißt es in dem Brief.

Zu den Wirtschaftsverbänden, die den Brief gemeinsam unterzeichnet haben, gehören die Handelskammer von Phuket, die Vereinigung der Tourismusunternehmen von Phuket, die Federation of Phuket Industries, die Patong Hotel Association und die Association of Phuket Tour Operators.