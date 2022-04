PHUKET: Das Komitee für übertragbare Krankheiten in Phuket hat am Dienstag (26. April 2022) die Aufhebung aller Screening-Maßnahmen für internationale beschlossen, wie es das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) am 22. April beschlossen hatte.

Phukets Gouverneur Narong Woonsiew sagte nach der Sitzung am Mittwoch, der Ausschuss habe die Covid-19-Situation analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Zahl der Covid-19-Patienten in Phuket weiter zurückgegangen ist. Bis Sonntag habe es nur 98 neue bestätigte Fälle gegeben.

Der Ausschuss habe deshalb beschlossen, Reisenden ab dem 1. Mai 2022 die Einreise nach Phuket ohne Vorlage von Impfbescheinigungen oder Covid-19-Testergebnissen zu gestatten, so Khun Narong.

Dr. Koosak Kookiatkul, Leiter des öffentlichen Gesundheitswesens von Phuket, bestätigte gegenüber der Presse, dass Phuket bereit ist, mit jeder neuen Infektionswelle fertig zu werden, selbst wenn die Screening-Maßnahmen aufgehoben wurden.

Er fügte hinzu, dass es in Phuket nur 20 Patienten mit einer Lungenentzündung gebe, während die Belegungsrate der Krankenhäuser lediglich etwa 24 bis 25 Prozent betrage. Er geht davon aus, dass die Krankenhäuser in der Lage sein werden, Betten für neue Patienten bereitzustellen.