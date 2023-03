PHUKET: An Songkran wird auf Phuket zwar feucht-fröhlich mit viel Wasserspritzerei, jedoch auch trocken ohne Alkohol das thailändische Neujahr begrüßt – und zwar auf dem „Songkran No Alcohol Event“.

„Der ‚Songkran No Alcohol 2023 Event‘ wird am Donnerstag, 13. April von 17.00 bis 22.00 Uhr in der Dibuk Road vor der Limelight Avenue (Karte) in Phuket Town stattfinden“, informierte der Präsident der Phuket Provincial Administration Organisation (PPAO) Rewat Areerob am Donnerstag (9. März 2023) die Presse.

Mit der Songkran-Kampagne ‚No Alcohol‘ soll laut dem PPAO-Präsidenten die Zahl der Verkehrsunfälle während des thailändischen Neujahrsfestes reduziert werden.

„Dies wird das neunte Jahr des ‚Songkran No Alcohol Event‘ in dieser Gegend sein, obwohl Songkran seit 2019 aufgrund von Covid-Beschränkungen nicht mehr gefeiert wurde. Die meisten Teilnehmer sind zwischen 15 und 35 Jahre alt, das sind mindestens 25.000 Menschen“, fügte Khun Rewat hinzu.