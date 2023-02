Von: Björn Jahner | 26.02.23

Foto: The Nation

PHUKET: Thailand kann zeigen, dass es das Potenzial hat, ein weltweites Ziel für ästhetische Chirurgie zu werden, indem es die Expo 2028 ausrichtet, sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Satit Pitutecha am Freitagabend (24. Februar 2023) auf einem Forum.

„Thailand kann mit dieser Veranstaltung zeigen, dass es das Potenzial hat, ein nachhaltiges medizinisches Zentrum zu werden, insbesondere im Bereich der ästhetischen Chirurgie“, sagte Vize-Gesundheitsminister Satit auf dem von „Than Setthakij News“ veranstalteten Forum.

„Wir werden große Marken wie das Thonburi Hospital und Yanhee Hospital einladen, um das Gesicht von Thailands Zentrum für ästhetische Chirurgie zu sein“, sagte Minister Satit, der auch stellvertretender Vorsitzender der Demokratischen Partei ist.

Das Gesundheitsministerium ist eine Schlüsselstelle in der Kampagne für die Ausrichtung der Messe in Thailand. Die Kampagne für die Ausrichtung der Ausstellung schreitet wie geplant voran, wobei über 200 Hektar Land entlang der Küste von Phuket für Modell-Gesundheitszentren vorbereitet werden, erläuterte Minister Satit. Sie werden auch im Rahmen des Plans der Regierung zur Förderung des Qualitätstourismus in der Inselprovinz genutzt werden, fügte er hinzu.

Die Ausstellung wird alle Aspekte der Gesundheitsbranche abdecken, von der Forschung und Entwicklung über die Ausbildung des Personals und die Standards für Gesundheitseinrichtungen bis hin zum Management der Gesundheitsdienste für Thais und Touristen, so der stellvertretende Gesundheitsminister.

Die Regierung unterstützt in vollem Umfang öffentlich-private Partnerschaften in der Gesundheitsbranche und bietet Steuererleichterungen für Importeure medizinischer Geräte, womit die Lieferkette in Thailand gestärkt werden soll. Die Regierung verfüge laut dem Vize-Gesundheitsminister über ein „beträchtliches Budget“, mit dem Thailand zum medizinischen Zentrum der Region entwickelt werden soll.

Das Gesundheitsministerium hat ein Budget von 900 Millionen Baht für die Teilnahme an der World Expo 2025 in Osaka, Japan, erhalten. Mit der Teilnahme soll Thailands Potenzial als medizinisches Reiseziel gestärkt werden, so Minister Satit.

Thailand ist eines von fünf Ländern, die sich um die Ausrichtung der Expo 2028 bewerben. Die Regierung will die Veranstaltung unter dem Motto „Zukunft des Lebens: Leben in Harmonie, Wohlstand teilen“ in Phuket ausrichten.