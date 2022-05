Von: Björn Jahner | 11.05.22

PHUKET: Die Inselprovinz in der Andamanensee im Süden Thailands will im vierten Quartal 1 Million – und in diesem Jahr insgesamt 3,5 Millionen – ausländische Touristen anziehen, nachdem Phukets Reisebranche im Zuge der Lockerungen der Einreisebeschränkungen positive Anzeichen für die Rückkehr internationaler Touristen auf dem größten Eiland des Königreichs verzeichnet hat.

Der Präsident der Phuket Tourist Association Bhummikitti Raktaengam sagte gegenüber der Presse, dass die internationalen Ankünfte seit dem 1. Mai auf 3.000 bis 5.000 pro Tag gestiegen sind, verglichen mit 400 bis 500 pro Tag während der „Sandbox“-Periode und 2.500 pro Tag während der „Test & Go“-Regelung.



In den ersten vier Monaten dieses Jahres besuchten nach Aussage von Khun Bhummikitti 328.004 Reisende Phuket. Er fügte hinzu, dass Indien ein potenzieller Markt sei. So stellten indische Reisende in diesem Monat mit durchschnittlich 1.000 Touristen pro Tag dank der Direktflüge nach Phuket die größte ausländische Touristengruppe auf der Urlaubsinsel dar.



Die zweitgrößte Gruppe ausländischer Touristen sind Australier. Nachdem im April rund 10.000 australische Reisende Phuket besuchten, erwartet der Tourismusexperte, dass sich ihre Zahl auf 15.000 Ankünfte pro Monat erhöhen wird.



Weitere wichtige Märkte für Phuket waren das Vereinigte Königreich, Singapur, Malaysia und Saudi-Arabien.



Die Zimmerauslastung der Hotels in erstklassigen Lagen wie Patong, die bei indischen und australischen Touristen sehr beliebt sind, wird in diesem Monat schätzungsweise 60 bis 70 Prozent erreichen, so Khun Bhummikitti.



Die Phuket Tourist Association geht davon aus, dass die Zahl der Reisenden, die direkt auf die Insel fliegen, zwischen Oktober und Dezember bei 9.000 bis 10.000 pro Tag liegen wird, vorausgesetzt, es kommt nicht zu weiteren Unterbrechungen.



„Die Virussituation sollte nicht länger Anlass zu großer Besorgnis geben, aber andere Wirtschaftsindikatoren im letzten Quartal sollten berücksichtigt werden, einschließlich der Inflation, des Wechselkurses und der Ölpreise, die sowohl die Angebots- als auch die Nachfrageseite beeinflussen“, erklärte Khun Bhummikitti.



Eine bessere Erreichbarkeit von Phuket durch mehr Direktflüge sei Khun Bhummikitti folgend ebenfalls entscheidend für den Anstieg der Ankünfte. Die Reiseveranstalter werden abwarten müssen, ob mehr Direktflüge nach Phuket gewährt werden, so Khun Bhummikitti.



Im Jahr 2019 – vor dem Ausbruch der Pandemie – verzeichnete Phuket 10 Millionen internationale Touristen, von denen 3 Millionen aus China kamen. Khun Bhummikitti ist davon überzeugt, dass die Insel in diesem Jahr potenziell 3,5 Millionen ausländische Touristen anziehen kann.



Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer pro Tourist beträgt vier bis fünf Tage, könnte aber auf sechs Tage steigen, wenn die Insel mehr Freizeitaktivitäten und Attraktionen anbietet, betonte Khun Bhummikitti. Anstatt der ausschließlichen Fokussierung auf die Touristenzahlen sollte Phuket mit abwechslungsreichen Aktivitäten und neuen touristische Angeboten zahlungskräftige Besucher anziehen und damit die Wirtschaft stärken, forderte Khun Bhummikitti.