Ankunftshalle des Phuket International Airport. Foto: The Nation

PHUKET: Ab Mittwoch gelten für Besucher der Ferieninsel weitere Einreisebeschränkungen.

Wer nach Phuket fliegt, benötigt entweder ein Zertifikat, das belegt, dass er beide Dosen eines zugelassenen Covid-19-Impfstoffs erhalten hat, ein Covid-19-freies Zertifikat, das nicht älter als 72 Stunden ist, oder er muss am Flughafen in einen Covid-Schnelltest für 300 Baht einwilligen. Damit riskiert er, in einem Feldlazarett zu landen. Diese Beschränkungen sollen bis Ende April gelten.

Für alle, die auf dem Landweg nach Phuket kommen, über den Thachatchai- Straßenkontrollpunkt, gelten Beschränkungen nur für Reisende aus den Provinzen der roten Zone. Besucher müssen die „Mor Chana“-App heruntergeladen und sich über die www.gophuget.com-Website registrieren lassen. Die App wird die Besucher während ihres Aufenthalts auf der Insel verfolgen. Für Einreisende aus einer orangefarbenen Zone gelten keine Beschränkungen.

Liste der Provinzen der roten Zone:

1. Bangkok

2. Chiang Mai

3. Chonburi

4. Samut Prakan

5. Prachuap Khiri Kan

6. Samut Sakhon

7. Pathum Thani

8. Nakhon Pathom

9. Phuket

10. Nakhon Ratchasima

11. Nonthaburi

12. Songkhla

13. Tak

14. Udon Thani

15. Suphanburi

16. Sa Kaeo

17. Rayong

18. Khon Kaen