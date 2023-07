Von: Björn Jahner | 22.07.23

PHUKET: Phuket im Süden des Landes will bis Ende dieses Jahres mehr als 14 Millionen internationale und inländische Touristen anlocken und erwartet dabei Tourismuseinnahmen von über 200 bis 300 Milliarden Baht. Thailands größte Insel wurde in den Jahren 2020 und 2021 stark von der Covid-19-Pandemie beeinträchtigt, doch nach dem Start des „Sandbox“-Programms im Juli 2021 kehrten die Touris­ten langsam zurück.

Rangsiman Kingkaew, stellvertretender Präsident der Phuket Tourist Association (PTA), äußerte sich gegenüber der thailändischen Tageszeitung „Bangkok Post“ zum Tourismusplan von Phuket für 2023 bis 2024. Vor der Covid-19-Pandemie kamen monatlich etwa 700.000 bis 800.000 Touristen nach Phuket. Insgesamt besuchten 14 Millionen Touristen, darunter 10 Millionen Ausländer, Phuket und generierten Touristeneinnahmen in Höhe von bis zu 440 Milliarden Baht, was die zweithöchs­ten Einnahmen nach Bangkok darstellte. Im Vergleich zu den Touristenankünften im Jahr 2019 hat sich der Tourismus auf Phuket nun mit monatlich etwa 500.000 bis 600.000 ankommenden Touristen um etwa 80 Prozent verbessert.

Deutsche Touristen lieben Phuket

Die Anzahl der ausländischen Touristen, die Phuket aus verschiedenen Ländern besuchen, übertrifft die Zahlen vor Ausbruch von Covid-19. Die Anzahl der deutschen Touristen ist um über 150 Prozent im Vergleich zur Vor-Pandemie-Zeit gestiegen, bei den Russen um 130 Prozent, bei den Australiern um 97 Prozent und bei den Kasachen um 3.000 Prozent.

Hinsichtlich der regelmäßigen Besucher aus Indien erklärte Khun Rangsiman, dass einige indische Fluggesellschaften bankrottgegangen sind, was zu einem Rückgang indischer Touristen auf Phuket geführt hat. Kasachstan war das erste Land, das im Rahmen seines Sandbox-Programms Direktflüge nach Phuket anbot, was es internationalen Touristen während der Pandemie ermöglichte, das Königreich zu besuchen. Kasachen gehören jetzt zu den zehn häufigsten Besuchern in Phuket nach Nationalität, so Khun Rangsiman.

Von November des letzten Jahres bis zum 16. Juni 2023 stellten Russen die größte Gruppe internationaler Besucher dar, gefolgt von Chinesen, Indern, Australiern und Kasachen. Khun Rangsiman erklärte, dass chinesische Touristen voraussichtlich auch während der aktuellen Nebensaison Phuket besuchen werden. Berichten zufolge machen die meisten internationalen Touristen Zwischenstopps auf den Flughäfen in Dubai und Singapur, von wo aus sie direkt nach Phuket weiterfliegen. Khun Rangsiman fügte hinzu, dass Phuket noch mehr Besucher anziehen würde, wenn Thai Airways International (THAI) mehr Direktflüge von internationalen Städten nach Phuket anbieten würde.

Roadshows sollen Interesse wecken

Der Verband wird Strategien entwickeln, um sowohl inländische als auch internationale Besucher durch Roadshows in Thailand, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und im Nahen Osten im nächsten Jahr anzulocken. Zunächst hofft die PTA, die Stammgäste Phukets aus China, Russland, Australien, Großbritannien, Deutschland und anderen europäischen Ländern zu behalten. Sie wird im nächsten März an der ITB Berlin, der weltweit größten Tourismusmesse, teilnehmen, um ihr Netzwerk mit europäischen Lieferanten zu erweitern. Neben der ITB Berlin wird die PTA im April 2024 auch eine Roadshow in China veranstalten. Im Mai 2024 wird die Tourismus-Roadshow der PTA nach Australien reisen, eine weitere Zielgruppe für Ankünfte während der Nebensaison.

Nächsten Monat wird die PTA Russland besuchen, um ihre Tourismus-Roadshow zu bewerben. Khun erklärte, dass russische Touristen dazu neigen, mehrere Wochen zu bleiben. Einige verbringen einen Monat bis zu 90 Tage in Phuket. „Russische Staatsbürger erhalten ein 90-tägiges Touristenvisum für Thailand. Aufgrund der politischen Unruhen in ihrem Land haben viele Villen in Phuket gesucht“, fügte er hinzu.

Erschließung neuer Zielgruppen

Die PTA hofft auch, neue Zielgruppen anzusprechen. Die Anzahl der Touristen aus Indien, Kasachstan, Saudi-Arabien und Oman ist seit dem Ende der Pandemie gestiegen. Direktflüge aus diesen Ländern spielen eine große Rolle bei der Anziehung muslimischer Touristen nach Phuket. Khun Rangsiman erklärte, dass GoAir und IndiGo aus Indien schon einige Jahre vor dem Ausbruch von Covid-19 Direktflüge nach Phuket angeboten haben und jetzt Inder eine der größten Besuchergruppen darstellen. Ein neuer Flug direkt von Saudi-Arabien nach Phuket könnte noch in diesem Jahr starten. Im Mai besuchten auch mehr Flüge aus Taiwan, Hongkong und Vietnam die Insel.

Ein weiterer potenzieller Markt für die PTA sind südafrikanische Touristen, die normalerweise während der Nebensaison Phuket besuchen. Viele südafrikanische Touristen nutzen Langstre­ckenflüge von Afrika nach Phuket und verbringen oft mehrere Wochen auf der Insel. Die PTA wird sich auch darum bemühen, den Tourismus auf Phuket auch bei Inlandsreisenden zu fördern. Denn obwohl die Insel für ihre internationalen Touristen bekannt ist, machen thailändische Touristen laut Khun Rangsiman immer noch über 30 Prozent der Gesamtbesucher nach Nationalität aus. Er fügte hinzu, dass Phuket in jeder Saison thailändische Touristen willkommen heißt und die Insel die Krise der Pandemie überlebt hat, indem sie die Aufmerksamkeit der Einheimischen anstatt der Ausländer auf sich gezogen hat.