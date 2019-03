Von: Redaktion DER FARANG | 12.03.19

PHUKET: Nach den Bombenanschlägen in den Provinzen Satun und Phatthalung haben Phukets Behörden die Sicherheitsvorkehrungen auf der Ferieninsel massiv verstärkt.

Obwohl militante Separatisten seit 20 Jahren in den südlichsten Provinzen Pattani, Narathiwat und Yala sowie Teile von Songkhla Anschläge verüben, blieben die Provinzen im Norden der südlichen Region verschont. Die Bombenexplosionen an diesem Wochenende waren eindeutig darauf ausgerichtet, die Region in den Wochen vor den Parlamentswahlen am 24. März zu destabilisieren.

Jeder Bezirkschef in Phuket erhielt am Montag ein dringendes Memo, in dem er aufgefordert wurde, das Sicherheitsniveau zu erhöhen. Polizei und Soldaten haben rund um die Insel weitere Kontrollpunkte eingerichtet, sie patrouillieren in Einkaufszentren, auf belebten Straßen und vor Touristenattraktionen.