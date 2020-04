Von: Björn Jahner | 30.04.20

PHUKET: Phuket hat einen neuen Provinzgouverneur – Narong Namsouw, ehemaliger Gouverneur der Provinz Chaiyaphum im Nordosten des Landes.

Der scheidende Gouverneur der Inselprovinz, Pakkapong Tawipat, trat am 1. Oktober 2018 sein Amt an. Zuvor war er Gouverneur von Phang Nga sowie Vizegouverneur von Phra Nakhon Si Ayutthaya und Saraburi in Zentralthailand. Nun wird er das Amt des Gouverneurs in Phetchaburi im südlichen Teil Zentralthailands bekleiden. Phetchaburis scheidender Gouverneur Kobchai Bun-orana wiederum übernimmt das Gouverneursamt in Chaiyaphum.

Ein Datum für den offiziellen Wechsel war zur Drucklegung der vorliegenden Ausgabe (20. April 2020) noch nicht bekannt. Phukets neueer Gouverneur Narong Kamsiw, 57, begann seine Staatsdienerkarriere im Alter von 27 Jahren und wurde am 4. Juni 1990 in den öffentlichen Dienst aufgenommen. Die Gouverneursämter werden alle 18 Monate bis zwei Jahre neu besetzt und werden direkt vom Kabinett bestimmt. Die Bekanntmachung des Gouverneurswechsels in Phuket erfolgte überraschend und gilt insofern als ungewöhnlich, da die Insel derzeit als Maßnahme zur Eindämmung der Coronavirusgefahr einer Abriegelung unterliegt.