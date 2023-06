Von: Björn Jahner | 09.06.23

PHUKET: Die beliebte thailändische Inselprovinz Phuket hat sich offiziell um die Ausrichtung der Weltausstellung im Jahr 2028 beworben. Mit dem Thema „Leben, Harmonie und nachhaltige Entwicklung“ tritt Phuket gegen internationale Konkurrenten aus den Vereinigten Staaten, Spanien, Argentinien und Serbien an. Die Bewerbung wird diesen Monat präsentiert, und die Entscheidung über den Gastgeber wird von den Mitgliedern des Bureau International des Expositions (B-I-E) in Paris getroffen.

Cherdchai Chaivaivid, Generaldirektor der Abteilung für internationale Wirtschaftsangelegenheiten und Leiter des Phuket Expo 2028-Bewerbungsteams, gab bekannt, dass die offizielle Vorstellung des Vorschlags am 21. Juni 2023 in Paris, Frankreich, stattfinden wird. Die Wahl der Gastgeberstadt liegt in den Händen der 124 stimmberechtigten Mitglieder des B-I-E.

Das vorgeschlagene Thema der Ausstellung, „Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity“ (Leben in Harmonie, gemeinsamer Wohlstand), betont die Wichtigkeit von Menschen, Planet und Wohlstand als Grundlagen für nachhaltiges Wachstum. Cherdchai betonte zudem die Stärken von Phuket, wie die Bereitschaft zur Zusammenarbeit aller Beteiligten, insbesondere der lokalen Gemeinden, und das Bestreben, die Auswirkungen der Expo auf die Umwelt zu minimieren.

Sollte Phuket den Zuschlag erhalten, würde die Inselprovinz als erste südostasiatische Destination in die Geschichte eingehen, die eine Weltausstellung ausrichtet. Die Expo soll auch dazu dienen, Phuket als Zentrum für medizinische Dienstleistungen, Konferenzen und Parks zu etablieren.

Es wird erwartet, dass die Veranstaltung die lokale Wirtschaft um rund 50 Milliarden Baht ankurbeln und etwa 110.000 Arbeitsplätze schaffen könnte. Mit 4,9 Millionen Besuchern, die von März bis Juni 2028 erwartet werden, könnte die Expo ein bedeutendes Ereignis für Phuket werden.

Mehr erfahren Sie unter EXPO 2028 Phuket Thailand auf Facebook.