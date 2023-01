Von: Björn Jahner | 05.01.23

PHUKET: Führungskräfte und Mitglieder von 19 lokalen Verwaltungsorganisationen aus Phuket versammelten sich am Donnerstag (5. Januar 2023) im Rathaus der Provinz im Bezirk Mueang, um Premierminister Prayut Chan-o-cha einen Brief zu überreichen, in dem sie bestätigen, dass die Inselprovinz bereit ist, die Expo 2028 auszurichten.

Die Versammlung war eine Reaktion auf eine kürzliche Bemerkung des Staatssekretärs im Innenministerium, Suttipong Juljarern, der sagte, dass Phuket nicht bereit sei, die internationale Veranstaltung auszurichten, und vorschlug, die Provinz solle ihre Kandidatur zurückziehen.

Der Brief wurde von den stellvertretenden Gouverneuren Amnuay Pinsuwan und Anuphab Rodkwan entgegengenommen, die versprachen, ihn an Premierminister Prayut Chan-o-cha weiterzuleiten.

Rewat Areerob, Präsident der Phuket Provincial Administration Organisation, sagte, dass lokale Beamte und Gemeinden in den letzten Monaten zusammengearbeitet hätten, um sich auf die Ausrichtung der internationalen Ausstellung vorzubereiten.

„Wir haben den Brief eingereicht, weil wir wollten, dass die Verantwortlichen unser Engagement und unsere Bereitschaft, die Fachmesse 2028 auszurichten, verstehen“, betonte er.

Die Einwohner von Phuket seien traurig über den entmutigenden Kommentar eines thailändischen Mitbürgers, insbesondere eines hohen Beamten, so Khun Rewat.

Thailand hatte sich im Juni letzten Jahres in Paris um die Ausrichtung der Expo 2028 beworben und die Eignung der Andamanensee-Insel für die Veranstaltung unter dem Motto „Future of Life“ hervorgehoben – „Leben in Harmonie, Wohlstand teilen“.

Das Bureau of International Exposition wird im Juni das Land bekanntgeben, das die Sonderausstellung 2028 ausrichten wird. Es gibt fünf Kandidaten: die USA, Argentinien, Serbien, Spanien und Thailand.

Im Januar letzten Jahres genehmigte das Kabinett ein Budget von 4,18 Milliarden Baht für die Ausrichtung der Expo 2028.