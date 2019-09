Phuket bekommt Wasser aus Phang-nga

In vielen Reservoiren auf Phuket herrscht Wassermangel. Foto: The Thaiger

PHUKET: Die unter Wassermangel leidende Ferieninsel soll von der Provinz Phang-nga über ein Rohrsystem versorgt werden.

Laut dem örtlichen Leiter der Provincial Waterworks Authority (PWA), Graisorn Mahamad, hat die Regierung die mit 3,5 Milliarden Baht veranschlagte Versorgungsleitung genehmigt. Bis das erste Brauchwasser aus der Nachbarprovinz nach Phuket fließt, werden jedoch Jahre vergehen. Gouverneur Phakaphong Tavipatana stieg jetzt mit einem Kleinflugzeug auf, um sich ein Bild von der Wassernot in Phuket zu machen. Für den Stausee Bang Wad in Kathu meldet das Amt für nationale Wasserressourcen (ONWR) 1,51 Millionen Kubikmeter Wasser, das entspricht einer Kapazität von nur fast 15 Prozent. Beim Staudamm Bang Neow Dum in Srisoonthorn sind es 0,74 Millionen Kubikmeter, gut 10 Prozent seiner Kapazität. Das im Reservoir Khlong Kratha gespeicherte Wasservolumen ist ebenso gering.