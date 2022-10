Von: Björn Jahner | 25.10.22

Foto: The Nation

PHUKET: Nach mehr als zweijähriger Abwesenheit kehrte am Montag mit der „Spectrum of the Sea“ das erste Mega-Kreuzfahrtschiff mit 5.600 Betten nach Phuket zurück.

Das in Singapur beheimatete Kreuzfahrtschiff – eines der größten der Welt – legte mit 4.594 Touristen aus 59 Ländern, hauptsächlich aus Singapur, Malaysia, Indien, den Philippinen und Indonesien, vor dem Patong Beach in Phuket an.

Phukets Gouverneur Narong Woonciew sagte gegenüber der Presse, es sei das erste große Kreuzfahrtschiff, das seit zwei Jahren in Phuket anlegt, nachdem die Covid-19-Pandemie die Wirtschaft der Tourismusinsel lahmgelegt hatte.

Er betrachtet die Ankunft des Schiffes als ein deutliches Zeichen dafür, dass der Tourismus auf Phuket wieder anzieht, da die Passagiere von Kreuzfahrtschiffen in der Regel eine hohe Kaufkraft haben.

„Wir erwarten, dass in den kommenden Monaten mehr Kreuzfahrtschiffe Phuket b

esuchen werden, etwa ein Schiff pro Woche“, sagte Khun Narong.

Amissara Jitharn, Managerin des Reisebüros „Sea Tour“, informierte die Presse, dass etwa 800 Passagiere der „Spectrum of the Sea“ eintägige Tourpakete gekauft hätten, um Phukets Strände und andere Attraktionen zu besichtigen.

Die Tagesausflüge kosten je nach Reiseroute zwischen 500 und 1.000 Baht pro Person. Der Preis kann jedoch auf bis zu 3.000 Baht steigen, wenn die Pakete Besuche von Attraktionen außerhalb Phukets wie Koh Phi Phi in Krabi oder die Phang Nga Bay beinhalten.

Sie führte fort, dass das Reiseunternehmen die Touristen auch darüber informiert habe, dass die Straße Patong–Kathu nach einem Erdrutsch am vergangenen Mittwoch für den Fahrzeugverkehr gesperrt worden sei.

„Ausländische Touristen haben Verständnis für die Situation und glauben nicht, dass es ihre Reiseerfahrung so sehr beeinträchtigen wird“, betonte sie.

Vor der Pandemie im Jahr 2019 begrüßte Phuket 154 Kreuzfahrtschiffe mit insgesamt 485.598 Passagieren und Besatzungsmitgliedern.