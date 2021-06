Von: Redaktion DER FARANG | 02.06.21

PHUKET: Ab sofort können sich Ausländer, die in Phuket wohnen, für eine Covid-19-Impfung registrieren lassen. Nach einem Bericht von „The Phuket News“ können Ausländer bereits am Donnerstag und Freitag eine Impfung aus dem Überschuss der noch verfügbaren Dosen erhalten.

Um sich für den Impfstoff zu registrieren, werden die Ausländer angewiesen, das Webportal „Phuket Must Win" zu benutzen. Pracha Asawathira, der im Ministerium für digitale Wirtschaft und Gesellschaft arbeitet, erklärte:

„Die Registrierung für Ausländer, die sich in Phuket aufhalten, wird am Mittwoch um 9 Uhr geöffnet, und etwa 30.000 Ausländer, die in Phuket registriert sind, werden am 3. und 4. Juni mit Sinovac-Impfstoff-Injektionen versorgt. Zu diesem Zeitpunkt haben 279.943 Menschen ihre erste Injektion erhalten, während 98.795 mit zwei Injektionen vollständig geimpft wurden. Wenn wir die Zahlen mit unserem Ziel vergleichen, 466.587 Menschen in Phuket zu impfen, haben etwa 59,99% ihre erste Injektion erhalten und 21,17% wurden vollständig geimpft.“ Pracha fügte hinzu, dass, wenn alles nach Plan läuft, werden bis zum 1. Juli etwa 80 Prozent der Einwohner Phukets geimpft sein.

Laut Dr. Chalermpong Sukontapol, Direktor des Vachira Phuket Hospitals, wurden zwischen dem 18. und 31. Mai insgesamt 177.978 Impfungen verabreicht. Dr. Chalermpong sagt, dass noch fast 30.000 Dosen Sinovac vom April übrig sind und registrierten Ausländern zur Verfügung gestellt werden. Er fügte hinzu, dass Wanderarbeiter und Ausländer gemeinsam vortreten müssen, um sicherzustellen, dass Phuket im nächsten Monat geimpfte Touristen begrüßen kann.