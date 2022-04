Foto: The Nation

PHUKET: Nach dem Erfolg des Pilotprojekts „Phuket Sandbox“ will die thailändische Regierung die Urlaubsinsel nun in ein medizinisches Zentrum von mit integrierten Gesundheitsdienstleistungen für Touristen aus aller Welt entwickeln, teilte Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana am Freitag der Presse mit.

Zu den verfügbaren Dienstleistungen würden ein Pflegezentrum für ältere Menschen, Palliativmedizin und ein Rehabilitationszentrum gehören, fügte er hinzu.

Premierminister Prayut Chan-o-cha hat den Erfolg der Phuket Sandbox als ein gutes Zeichen für Thailands Tourismussektor und Wirtschaft gelobt, so der Sprecher.

Der Premierminister ist der Meinung, dass der nächste Schwerpunkt auf dem Medizintourismus und der Förderung Thailands als internationales medizinisches Zentrum liegen sollte, so Khun Thanakorn.

„Covid-19 hat Thailands Tourismusindustrie schwer getroffen. Der Premierminister sagte, man solle sich darauf konzentrieren, die Krise als eine Chance zu begreifen“, so der Sprecher.

Er führte fort, die Regierung werde den Medizintourismus in Phuket fördern, weil das Land über großes Potenzial im Bereich der Gesundheitsfürsorge und der medizinischen Dienstleistungen verfüge, das international anerkannt sei.

Nach Angaben der thailändischen Tourismusbehörde hat die „Phuket Sandbox“ mehr als 400.000 Touristen angezogen und mehr als 21 Milliarden Baht an Einnahmen generiert sowie mehr als 50 Milliarden Baht in das Wirtschaftssystem eingebracht.

Das Projekt wurde am 1. Juli 2021 als Teil der schrittweisen Wiedereröffnung des Landes inmitten einer neuen Covid-19-Welle gestartet.

Thailand bewirbt sich um die Ausrichtung einer Fachmesse 2028 in Phuket, die unter dem Motto „Future of Life: Leben in Harmonie, Wohlstand teilen“.

Letzten Monat fand in Bangkok die Thailand International Health Expo 2022 statt, um Thailand als Ziel für den Medizintourismus weltweit zu fördern. Auf der Veranstaltung, die vom 17. bis 20. März stattfand, wurden Geschäfte im Wert von über 10,6 Milliarden Baht abgeschlossen.