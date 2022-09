Von: Redaktion DER FARANG | 18.09.22

LOEI: Der wunderschöne Nationalpark Phu Kradueng in Loei wird ab dem 1. Oktober seine Tore für Touristen öffnen, nachdem er seit dem 1. Juni geschlossen war, hieß es am Freitag in einer Ankündigung auf der Facebook-Seite des Parks.

Der Park ist jedes Jahr ab dem 1. Juni für vier Monate geschlossen, damit sich die Natur erholen kann und um Unfälle während der Regenzeit zu vermeiden.

Um den Park zu betreten, müssen sich die Touristen über die QueQ-App registrieren, die eine Vorausbuchung von bis zu 60 Tagen ermöglicht.

Touristen können unter der Telefonnummer 042-810 834 oder unter https://nps.dnp.go.th/reservation.php einen Bungalow oder ein Zelt bis spätestens 60 Tage vor ihrer Ankunft reservieren.