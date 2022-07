Von: Björn Jahner | 06.07.22

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) hat den Status von Phraya Srisundaravohara (Noi Acharyankura) auf ihrer angesehenen Liste der weltweit bedeutenden Persönlichkeiten bestätigt.

Der 1891 verstorbene Phraya Sisunthonwohan wurde für seine Beiträge zum ersten thailändischen Text, der für den Unterricht an der königlichen Phratumnuk Suan Kularb-Schule verwendet wurde, sowie für seine Gedichtbücher und anderen Werke geehrt.

Anlässlich des 100. Jahrestags des Königreichs Rattanakosin wurde er auch mit der Inspektion der erzählenden Poesie in den Wandmalereien rund um die buddhistische Kapelle im Wat Phra Si Rattana Satsadaram beauftragt.

Die Generaldirektorin der UNESCO Audrey Azoulay sagte, dass die Bestätigung in Übereinstimmung mit einer Resolution der Generalversammlung erfolgte und in diesem verheißungsvollen Jahr, in dem Thailand den 200. Geburtstag des berühmten thailändischen Gelehrten feiert, erfolgt.