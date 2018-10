Von: Redaktion DER FARANG | 09.10.18

MANILA (dpa) - Der Präsident der Philippinen leidet nicht an Krebs. Das sagte Rodrigo Duterte am Dienstag in Manila nach medizinischen Tests. Duterte hatte sich vergangene Woche besorgt über seinen Gesundheitszustand geäußert.

Nach einer Magen- und Darmspiegelung hatte er wegen eines weiteren Krankenhausaufenthaltes eine Kabinettssitzung am Donnerstag abgesagt. Seine Ärzte gaben jedoch vorerst Entwarnung. «Ich habe noch keinen Krebs», sagte Duterte. Sie warnten ihn jedoch bezüglich seiner Trinkgewohnheiten. Duterte sagte, seit Kurzem trinke er wieder drei Schnapsgläser Brandy bevor er schlafen gehe.