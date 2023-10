Von: Björn Jahner | 08.10.23

PHICHIT: In der Provinz Phichit in der Nordregion von Thailand ließ anhaltender starker Regen den Yom-Fluss am Samstag (7. Oktober 2023) über die Ufer treten und überschwemmte etwa 540 Haushalte in vier Bezirken.

Die Bezirke Sam Ngam, Pho Prathap Chang, Bueng Narang und Bang Mun Nak werden regelmäßig von Überschwemmungen des Yom-Flusses heimgesucht.

Der Yom, der Hauptfluss im unteren Norden Thailands, wird von mehreren Einzugsgebieten in den Provinzen Sukhothai und Phitsanulok sowie von Abflüssen aus dem Phetchabun-Gebirge gespeist.

In der Zwischenzeit hat das Gesundheitsamt der Provinz Mitarbeiter entsandt, um in den Gemeinden des Bezirks Pho Prathap Chang Insektizide zu versprühen und Quellen zu beseitigen, in denen Moskitos ihre Eier ablegen können, um die Ausbreitung des Dengue-Fiebers zu verhindern.

Foto: The Nation

Den Menschen wurde außerdem geraten, Moskitonetze zu verwenden und ihre Grundstücke von Regenwasser zu befreien, das sich in Pfützen oder Behältern angesammelt hat, um den Lebenszyklus der Moskitos zu unterbrechen.

Der Bezirk Pho Prathap Chang wurde als Hochrisikogebiet eingestuft, da dort in diesem Jahr 29 Fälle von Dengue-Fieber gemeldet wurden. Die Gemeinde Moo 10 im Unterbezirk Wang Jik, in der nur sehr wenige Haushalte leben, ist besonders besorgniserregend, da dort bereits sechs Dengue-Fieber-Fälle gemeldet wurden.

Nach Angaben des Ministeriums für Seuchenkontrolle wurden vom 1. Januar bis zum 16. August dieses Jahres insgesamt 65.552 Fälle von Dengue-Fieber gemeldet. Dies entspricht einer Rate von 99,05 Fällen pro 100.000 Einwohner, und mit der steigenden Zahl der Patienten steigt auch die Sterblichkeitsrate.

Bislang sind 58 Personen dieser Krankheit erlegen, an der sich dreimal mehr Menschen als im Vorjahr infiziert haben.