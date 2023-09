Von: Björn Jahner | 26.09.23

PHICHIT: Ein auffallend farbenfrohes Haus in Phichit begeistert derzeit Netizen in den sozialen Medien. Denn das alte Holzhaus im traditionellen thailändischen Stil, das sich in einem Mangogarten befindet, wurde von seiner Besitzerin komplett in Regenbogenfarben gestrichen.

Das Haus, das Jittaratparn Sakulmankrat gehört, ist vollständig aus Holz gebaut und aufgeständert, so dass der Boden unter dem Haus für die Gartenarbeit genutzt werden kann. Das Haus wurde komplett mit einem bunten Anstrich in leuchtenden Farben versehen, der fast das gesamte Spektrum des Regenbogens umfasst – gelb, rot, blau, marineblau, rosa, grün und lila.

Foto: The Nation

Die leuchtenden Farben wurden an Fenstern, Türen, Pfosten und verschiedenen Teilen des Hauses angebracht und sorgen für ein lebendiges Ambiente. Aufgrund sichtbarer Alterungserscheinungen wurde das Haus einer umfassenden Renovierung unterzogen. Die Eigentümerin wollte dem Haus eine schöne und farbenfrohe Ästhetik verleihen, die durch ihre eigenen ausgedehnten Reisen inspiriert wurde. Die Schönheit der verschiedenen Orte, die sie gesehen hatte, hinterließ einen bleibenden Eindruck bei Jittaratparn und motivierte sie, ihr eigenes Haus zu modernisieren.

Foto: The Nation

Jittaratparn räumt ein, dass der Umbau viel Zeit in Anspruch genommen hat, und fügt hinzu, dass es trotz des farbenfrohen Äußeren noch Raum für weitere Verbesserungen gab, insbesondere im Hinblick auf die Landschaftsgestaltung, die mit dem neuen Haus harmonieren sollte.

Foto: The Nation

Die Renovierung kostete sie mehr als 300.000 Baht. Nach ihrer Rückkehr in ihr Regenbogenhaus will Jittaratparn, die in der Provinz Chonburi arbeitet, dort viel Zeit verbringen und sich mit ihrer Familie entspannen. Sie haben sich das lebhafte Thema zu eigen gemacht, indem sie farbenfrohe Outfits im Retrostil tragen und fröhliche Momente auf Fotos festhalten, so Jittaratparn.

Sie lädt auch alle zu kreativen Beiträgen ein, die das bestehende Haus verschönern und die Landschaftsästhetik verbessern wollen.