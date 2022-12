Von: Björn Jahner | 31.12.22

BANGKOK: Die Pheu-Thai-Partei war im Vorfeld des Neujahrsfestes in voller Stärke im Wahlkampf unterwegs und versprach ihren Wählern lebensverändernde Maßnahmen.

Die Partei, die von Thaksin Shinawatra gegründet wurde und sich nun in ihrer dritten Inkarnation befindet, war im ganzen Land unterwegs, um mit Plakaten und Versprechungen wie einem täglichen Mindestlohn von 600 Baht für thailändische Arbeiter auf die Wahlen hinzuweisen.

Pheu-Thai-Generalsekretär Prasert Chantararuangtong teilte mit, dass die Kandidaten der Partei vor dem Countdown zum neuen Jahr in ihren Wahlkreisen im ganzen Land Plakate aufstellten.

Er sagte, die Wahlkampfpolitik sei das „Geschenk“ der Partei an die Bevölkerung zum neuen Jahr.

„Mit der Aufstellung der Plakate bekräftigte die Partei ihr Bekenntnis zu den acht wichtigsten Wahlkampfstrategien, die Paetongtarn „Ung-ing“ Shinawatra, Leiter des Pheu-Thai-Beratungsgremiums für Integration und Innovation, am 6. Dezember 2022 unter dem Wahlkampfkonzept „Think Big, Act Smart, For All Thais“ vorgestellt hatte.

„Die Maßnahmen wurden von den Menschen gut aufgenommen.“

Kritiker der Partei halten den täglichen Mindestlohn von 600 Baht für unrealistisch, aber die Pheu-Thai-Partei antwortete, dass sie den Lohn schrittweise erhöhen werde.

Zu den weiteren politischen Maßnahmen der Pheu-Thai-Partei gehören ein Gehalt von 25.000 Baht für Hochschulabsolventen bis zum Jahr 2027 sowie eine Senkung der Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Versorgungsrechnungen.

Khun Prasert fügte hinzu, dass das universelle Gesundheitssystem mit der „Gold Card“ verbessert, Hochgeschwindigkeits-Internet in jedem Dorf zur Verfügung gestellt und der elektronische Handel gefördert werden soll.

Die Pheu-Thai-Partei verspricht außerdem, den weit verbreiteten Drogenkonsum in ganz Thailand auszurotten und staatlich unterstützte, voll qualifizierte Arbeitskräfte zu entwickeln.

Die Pheu-Thai-Partei fordert auch eine Reform der Art und Weise, wie Thailand an den Tourismus herangeht, obwohl ihr Schwerpunkt derselbe zu sein scheint wie der der Regierungspartei.