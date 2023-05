Von: Björn Jahner | 09.05.23

BANGKOK: Die Parlamentswahlen in Bangkok am kommenden Sonntag (14. Mai 2023) werden wahrscheinlich von zwei pro-demokratischen Parteien dominiert – der seit langem beliebten Pheu Thai und ihrem gewaltigen Herausforderer Move Forward.

Dr. Stithorn Thananithichot, Direktor von Innovation for Democracy am King Prajadhipok's Institute, prognostiziert, dass diese beiden Parteien bei den bevorstehenden Parlamentswahlen die Macht in der Stadt übernehmen werden. „Das konservative Lager könnte in der Hauptstadt aussterben. Aber es hat eine Chance in bestimmten Wahlbezirken, wo der harte Wettbewerb zwischen den Kandidaten von Pheu Thai und Move Forward die Stimmen spalten wird“, sagte er.

Was die Meinungsumfragen sagen

Eine von der Nation Group zwischen dem 7. und 12. April 2023 durchgeführte Umfrage unter 39.687 Bangkoker Wählern prognostiziert 14 Sitze für Pheu Thai, 10 für Move Forward, fünf für die Demokratische Partei, zwei für Thai Sang Thai und jeweils nur einen für die United Thai Nation Party und Palang Pracharath.

Die gleiche Umfrage ergab, dass Paetongtarn Shinawatra von der Pheu Thai mit 29,76 Prozent der beliebteste Premierministerkandidat der Bangkoker ist. Danach folgt Pita Limjaroenrat von Move Forward mit 24,43 Prozent, gefolgt von Srettha Thavisin von der Pheu Thai (12,58 Prozent). Der scheidende Premierminister Prayut Chan-o-cha von der United Thai Nation erhielt die Unterstützung von nur 4,96 Prozent der befragten Bangkoker. Insgesamt 18,41 Prozent der Befragten waren noch unentschlossen.

Etwa 40 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sowohl bei den Wahlkreis- als auch bei den Listenwahlen für Pheu Thai stimmen würden, während 23 Prozent sagten, dass sie beide Stimmen an Move Forward geben würden. Etwa 22 Prozent waren unentschlossen, welche Partei sie unterstützen sollten, und 20,82 Prozent waren unentschlossen, für welchen Wahlkreiskandidaten sie stimmen würden. Parteien aus dem konservativen Lager – darunter die Demokraten und Palang Pracharath – erhielten dagegen Unterstützung im einstelligen Prozentbereich.

Eine Ende März veröffentlichte Umfrage von Nida Poll ergab, dass 34,92 Prozent der Befragten in Bangkok beabsichtigten, sowohl in den Wahlkreisen als auch bei den Listenwahlen für Pheu Thai zu stimmen. Die Move Forward Party wurde in beiden Abstimmungen von 27,72 Prozent bevorzugt, während die United Thai Nation Party 14,32 Prozent erhielt.

Die Wähler in der Hauptstadt scheinen Pita von der Move Forward Partei als ihren Lieblingskandidaten für das Amt des Premierministers zu sehen.

Nach den letzten drei monatlichen landesweiten Umfragen des Meinungsforschungsinstituts Nida Poll ist die Popularität von Pita sprunghaft angestiegen – von 15,75 Prozent im März auf 20,25 Prozent im April und 35,44 Prozent im Mai. Den Umfragen zufolge hat er nun Paetongtarn überholt, dessen Beliebtheit landesweit von 38,20 Prozent im März auf 35,70 Prozent im April und 29,20 Prozent im Mai zurückging.

Obwohl der nächste Premierminister vom Parlament gewählt wird, fungieren die Premierministerkandidaten als Aushängeschilder, deren Popularität die Chancen der Parlamentskandidaten ihrer Parteien am Wahltag erheblich steigern kann.