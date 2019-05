Von: Redaktion DER FARANG | 02.05.19

BANGKOK: Die Partei Pheu Thai hat am Mittwoch die Regierung beschuldigt, die Gehälter der Mitarbeiter im dörflichen Gesundheitswesen aus dem Notfallbudget für die Wahlkampagne der Partei Palang Pracharath (PPRP) erhöht zu haben.

Pheu Thai fordert die Auflösung der pro-militärischen Partei. Laut Pheu Thai wurden die Gehälter von mehr als einer Million Beschäftigten im Gesundheitswesen im ganzen Land von 600 Baht auf 1.000 Baht erhöht. Die Zahlung wurde am 20. und 22. März ausgeführt, einschließlich einer rückwirkenden Summe von 3.000 Baht einige Tage vor den Wahlen vom 24. März. Chusak Sirinil, Vorsitzender der Rechtsabteilung von Pheu Thai, sagte, die Zahlungen sollten Wahlberechtigte ermutigen, für Palang Pracharath zu stimmen, mit Premierminister Prayut Chan-o-cha als Kandidat für das Amt des Regierungschefs. Das Notfallbudget sollte eigentlich für die sofortige Katastrophenhilfe verwendet werden. Narong Roongthanawong, Informationschef von Pheu Thai, hat die Wahlkommission aufgefordert, eine gerichtliche Anordnung zur Auflösung von PPRP anzustreben, da Chanwit Wiphusiri, Wahlkandidat der PPRP in Bangkok, an einem Medienunternehmen beteiligt gewesen war. Das Wahlgesetz untersagt Wahlkandidaten, Aktien von Medienunternehmen zu halten.