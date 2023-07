Von: Björn Jahner | 31.07.23

BANGKOK: Inmitten anhaltender politischer Entwicklungen kündigte die Pheu-Thai-Partei an, diese Woche ein bedeutendes Treffen mit ihren Koalitionspartnern abzuhalten. Ziel des Treffens ist es, die Ergebnisse jüngster Gespräche zwischen der Pheu-Thai-Partei und anderen politischen Akteuren außerhalb der Koalition zu erörtern, darunter auch Senatoren.

Phumtham Wechayachai, stellvertretender Vorsitzender der Pheu-Thai-Partei, bestätigte das Vorhaben der Partei, sich mit den verbündeten Parteien zu beraten, um den Zeitpunkt und die Modalitäten des Treffens festzulegen.

Hintergrund dieser Gespräche sind Bemühungen der Pheu-Thai-Partei, Unterstützung für die Wahl des Premierministers zu gewinnen. Allerdings wurde bei den Verhandlungen klar, dass diese Parteien und Senatoren entschieden gegen eine Änderung des Paragrafen 112 des Strafgesetzbuches sind, der oft als Gesetz gegen Majestätsbeleidigung bekannt ist. Des Weiteren machten sie deutlich, dass ihre Unterstützung für die Pheu-Thai-Partei davon abhängt, dass die Move Forward Party (MFP) der Koalitionsregierung fernbleibt.

Vor diesem Hintergrund plant die Pheu-Thai-Partei, während des bevorstehenden Treffens die Ergebnisse dieser Gespräche der Acht-Parteien-Koalition zu präsentieren. Die Partei hofft auf die Unterstützung ihrer Koalitionspartner, insbesondere der Move Forward Party, um gemeinsam die bestehenden Herausforderungen zu bewältigen und nach geeigneten Lösungen zu suchen.

Die Situation gewinnt an Brisanz, da eine wichtige Parlamentssitzung für den 4. August 2023 angesetzt ist, in der erneut über die Wahl des Premierministers abgestimmt werden soll. Allerdings hängt die Abhaltung dieser Abstimmung von der Entscheidung des Verfassungsgerichts ab, das über eine Petition betreffend die erneute Nominierung des MFP-Vorsitzenden Pita Limjaroenrat für das Amt des Premierministers zu befinden hat. Sollte das Gericht der Petition stattgeben, würde die Parlamentsabstimmung verschoben, bis eine endgültige Entscheidung getroffen wurde, was möglicherweise bis zu einer Woche dauern kann.