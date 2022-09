Von: Björn Jahner | 08.09.22

PHAYAO: Die Provinz Phayao wurde zusammen mit Sukhothai und Hat Yai zum offiziellen Mitglied des „Learning Cities“-Netzwerks des UNESCO-Instituts für Lebenslanges Lernen ernannt.

Diese „Learning Cities“ haben laut der internationalen Jury bei der Förderung von lebenslangem Lernen beispielhaften Einsatz gezeigt und deutliche Fortschritte erzielt. Jede der Städte hat in ihrem besonderen wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen und ökologischen Umfeld innovative politische Maßnahmen ergriffen und Programme eingeführt, um Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen sicherzustellen.

Foto: The Nation

Poon Thiengburanathum, stellvertretender Direktor der Program Management Unit on Area Based Development (PMUA), einer dem Office of National Higher Education Science Research and Innovation Policy Council unterstellten Behörde, teilte der Presse mit, dass Phayao im November letzten Jahres das „Phayao Learning City“-Projekt gestartet habe.

„Das Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen der Phayao University, der Provinzverwaltung Phayao und der PMUA. Es soll die Anwendung von Wissen, Innovation, Forschung und Entwicklung auf Universitätsniveau für die lokale wirtschaftliche und soziale Entwicklung durch die Zusammenarbeit mit Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor fördern“, erklärte er.

Foto: The Nation

Das Projekt „Phayao Learning City“ konzentriert sich nach Aussage von Khun Poon seit fast einem Jahr auf wichtige Themen wie die wirtschaftliche Erholung von den Auswirkungen der Pandemie, die Stadtplanung und die Beseitigung sozioökonomischer Ungleichheiten. Dadurch soll sichergestellt werden, dass jeder Einwohner von Phayao das Recht auf gleiche Chancen in den Bereichen Bildung, Karriere, öffentliches Gesundheitswesen und eine bessere Lebensqualität hat.

Khun Poon fügte hinzu, dass die UNESCO am 2. September dieses Jahres drei thailändische Provinzen – Phayao, Sukhothai und Hat Yai – als Mitglieder des globalen UNESCO-Netzwerks „Learning Cities“ anerkannt hat. Er betonte, dies sei eine herausragende Leistung, insbesondere für Phayao, eine nördliche Provinz, die reich an historischem Erbe und natürlicher Schönheit ist.

Foto: The Nation

Supphakorn Phongbangpho, Rektor der Universität Phayao, sagte gegenüber Reportern: „Dieser Erfolg ist das Ergebnis der integrierten Bemühungen aller Beteiligten im Bereich der Stadtentwicklung, die durch das Projekt „Phayao Learning City“ ermöglicht wurden. Dieses Projekt hat uns den Erhalt von Finanzmitteln und den Austausch von Wissen, Technologie und Personal mit anderen Städten in der ganzen Welt ermöglicht. Wir haben die Techniken der weltweit führenden Städteplaner übernommen und sie an den Status von Phayao in verschiedenen Bereichen wie Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Gemeindeentwicklung angepasst. Es ist spannend zu sehen, wie sich Phayao nach dem Beitritt zum Netzwerk ‚UNESCO Global Network of Learning Cities‘ weiter verbessern wird.“