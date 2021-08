PHANG-NGA: Mit Phang Nga im tiefen Süden Thailands hat sich ein weiteres Urlaubsziel an der Andamanensee im Rahmen des „Sandbox“-Modells für vollständig geimpfte ausländische Touristen geöffnet. Sie können die Provinz quarantänefrei bereisen, wenn sie zuvor einen siebentägigen Aufenthalt in Phuket verbracht haben.

Die Öffnung ist Teil der „7+7“-Kampagne des „Phuket Sandbox“-Modells, im Rahmen derer sich Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao in der Provinz Surat Thani (Golf von Thailand), Koh Phi Phi, Koh Ngai und Railay Beach in der Provinz Krabi (Andamanensee) sowie Khao Lak, Koh Yao Noi und Koh Yao Yai in der Provinz Phang-nga (Andamenensee) für „Sandbox“-Besucher öffnen.

„7+7“ bedeutet, dass Touristen nach einem siebentägigen Aufenthalt in der „Phuket Sandbox“ die darauf folgenden sieben Tage in den an der Kampagne teilnehmenden „7+7“-Destinationen verbringen können, wenn sie nicht 14 Tage ausschließlich auf Phuket verbringen möchten.

Nach drei Covid-Tests mit negativem Befund und Ablauf des 14-tägigen Aufenthalts in der „Phuket Sandbox“/ „Sandbox 7+7“ wird ihnen gestattet, das ganze Land zu bereisen. Dennoch werden thailandweite Reisen derzeit noch durch verschiedene Reisebeschränkungen in den Hochrisikoprovinzen und durch den ausgesetzten Inlandsflugverkehr behindert.

Das Lokalbüro der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) in Krabi startet mit großen Erwartungen in die touristische Wiederöffnung der Andamansee-Provinz. Sie rechnet mit bis zu 2,5 Milliarden Baht an touristischen Einnahmen im Rahmen der „7+7“-Kampagne.

Das Phang-nga-Büro der TAT teilte der Presse mit, dass die Provinz bereit sei, vollständig gegen Covid-19 geimpfte Ausländer zu empfangen, und dass am kommenden Wochenende die ersten Sieben bis acht „Sandbox“-Besucher in der Provinz erwartet werden.

Die TAT rechnet im September mit etwa 5.000 Besuchern, die der Provinz etwa 400 Millionen Baht Einnahmen bescheren sollen sowie mit rund 30.000 Touristen im vierten Quartal und touristischen Einnahmen in Höhe von etwa 2,5 Milliarden Baht. Zielgruppe sind laut TAT europäische Reisende wie Briten, Deutsche, Schweizer, Niederländer, Russen oder Polen. Abhängig ist das Konzept jedoch von der landesweiten Covid-19-Situation sowie von der Virussituation auf der Insel Phuket, die den Eingang zur „Sandbox“ darstellt.

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Phang Nga wurde gegen Covid-19 geimpft, während 180 Hotels und Tourismusbetriebe mit dem „SHA Plus“-Siegel zertifiziert wurden. Das Zertifikat soll den Besuchern ein Höchstmaß an Sicherheit und Hygiene während des Thailand-Urlaubs in Pandemie-Zeiten garantieren. Zudem sind Touristen während ihres 14-tägigen „Sandbox“-Aufenthalts verpflichtet, in „SHA Plus“-Unterkünften zu übernachten.

Von den 75 Hotels, die das „SHA Plus“-Siegel erhalten haben, öffnen etwa 20 im September, bevor die übrigen im Laufe des Jahres wiedereröffnet werden, informierte die TAT in einer Pressemitteilung.