Von: Björn Jahner | 13.11.22

PHANG-NGA: Die Provinz Phang-nga im Süden des Landes will im nächsten Jahr bis zu 10 Millionen Touristen anziehen, nachdem sie letzte Woche den einmillionsten ausländischen Besucher des Jahres 2022 begrüßt hat.

Provinzgouverneur Ekkarat Leesen sagte am Samstag gegenüber der Presse, dass die südliche Andamanenprovinz im nächsten Jahr mindestens 10 Millionen Touristen aus dem In- und Ausland anziehen und Einnahmen in Höhe von mindestens 1 Milliarde Baht generieren will.

Er sprach mit Pressevertretern bei der Eröffnung der Tourismussaison 2022 in Phang-nga, die unter dem Motto „Dive to the Nature – Enjoy It All“ stand und von Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchakitprakarn geleitet wurde. Trotz der Covid-19-Krise hat Phang-nga in diesem Jahr ununterbrochen ausländische Touristen angezogen.

Foto: The Nation

Die millionste Touristin – Veronika L. aus der Slowakei – kam am 6. November 2022 für einen 20-tägigen Aufenthalt in der Region Khao Lak in Phang-nga an. Sie wurde mit Geschenken des Ministers für Tourismus und Sport, der thailändischen Tourismusbehörde und der Stiftung für die Erhaltung von Khao Lak begrüßt.