Von: Björn Jahner | 21.07.19

PHUKET: Die Planungen zum Bau des Phang-Nga International Airport in der gleichnamigen Südprovinz schreiten voran und die Betreibergesellschaft Airports of Thailand (AoT) ist sich sicher, dass das neue Luftdrehkreuz einen weiteren Meilenstein in der Infrastrukturentwicklung des Südens darstellen wird.

Zusammen mit den Flughäfen in Krabi und Phuket soll er die Touristengebiete in Phuket, Phang-Nga, Khao Lak und Krabi bedienen. Davon soll besonders die Ferieninsel Phuket profitieren, deren Airport trotz Ausbaus seine Kapazitätsgrenze längst erreicht hat. Nachdem die anfänglichen Pläne um die Errichtung eines Privatflughafens vom Tisch sind und AoT für das Projekt verantwortlich zeichnet, gehen die Planungen für den auf 75 Milliarden Baht veranschlagten neuen Flughafen im Großraum Phuket zügig voran. Genehmigt die Regierung das Vorhaben, wird die Landzuweisung 12 Monate und die Bauzeit weitere 48 Monaten Zeit in Anspruch nehmen, so dass der neue Airport voraussichtlich frühes­tens im Jahr 2024 oder 2025 eröffnet werden kann. Seitdem die Umsetzung des Projekts in greifbare Nähe gerückt ist, sind die Landpreise rund um das in Betracht gezogene Areal immens in die Höhe geschossen, so in den Gebieten Ko Pilai, Kok Kloy und Natai.