Pflichtversicherung fÃ¼r Touristen fÃ¼r 20 Baht

Von: Redaktion DER FARANG | 01.07.19

BANGKOK: Eine Pflichtversicherung für Touristen mit einer Deckungssumme im Todesfall von einer Million Baht soll nur 20 Baht kosten.

Nach Angaben des Office of the Insurance Commission (OIC) gilt die Versicherung nur für 30 Tage und soll noch in diesem Jahr eingeführt werden. Die Pflichtversicherung soll es an Schaltern der Immigration auf den Flughäfen des Landes geben. Die Einnahmen gehen an Thailands Tourism Promotion Fund, der auch bei Schadensfällen die Krankenhausrechnungen begleichen wird, berichtet die „Bangkok Post“. Jetzt müssen das Sportministerium und darauf das Kabinett dem Vorschlag zustimmen. Das OIC hat eine weitere Versicherung für ausländische Urlauber in der Provinz Nakhon Nayok eingeführt. Die dortigen Touragenturen und Reiseleiter müssen diese Versicherung für ihre Kunden abschließen. Die Deckungssumme beträgt eine Million im Todesfall und 500.000 Baht bei Verletzungen. In Nakhon Nayok gibt es mit Rafting, Klettern und Radfahren gefährliche Aktivitäten, bei denen sich Touristen verletzen können.